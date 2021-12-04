Вологодский район выбирает проектное управление

Программа состоит из шести модулей, раскрывающих идеологию проектного управления, и формируют проектное мышление.

«В Вологодском районе постоянно совершенствуется система местного самоуправления. Мы понимаем, что необходимо внедрять инновации и новые подходы, направленные на повышение качества местного самоуправления и улучшение жизни наших граждан», — пояснил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Развитие технологий и коммуникаций требуют от системы местного самоуправления нестандартных подходов, которые часто ограничены временем и ресурсами. Вологодский район стал одним из первых муниципалитетов, который для решения комплекса задач внедряет проектный подход. Это современный тренд в управлении задачами, имеющими определенную цель, установленные сроки и ограниченные ресурсы.

Для его внедрения сотрудники администрации в течение года обучались в Вологодском филиале РАНХиГС. 2 декабря в онлайн-режиме прошла защита четырех из восьми разработанных в ходе обучения кейсов.

Первый проект — «Повышение охвата населения Вологодского муниципального района услугами культуры и спорта путем совершенствования модели управления и интеграции отраслевых ресурсов»

направлен на максимальное вовлечение граждан в занятия спортом и творчеством. Второй — «Поддержка развития фермерских хозяйств и иных малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей района посредством создания виртуальной ярмарки под брендом «Вологодские луга. Продукты от фермеров» предполагает создание ассоциации фермеров и помощь в реализации их продукции.

Еще один проект «Муниципальный центр информации и аналитики» — это ЦУР муниципального уровня для сбора информации и конвертирования ее в управленческие решения.

Наконец, четвертый проект «Зеленый муниципалитет» направлен на повышение экологической культуры.

Еще четыре работы, которые будут защищены в ближайшее время, связаны с дорожной деятельностью, образовательным проектам, потенциалу «Комплексного развития сельских территорий», а также развитию туризма

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