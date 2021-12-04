В Вологде в воскресенье перекроют центр города

04.12.2021 [Спорт]

В Вологде в воскресенье, 5 декабря, перекроют движение в центре города. Это связано с проведением полумарафона «Бегущая Вологда». Как сообщает пресс — служба городской администрации, вологжанам и гостям областной столицы необходимо заранее продумать свой маршрут.

Движение будет ограничено с 10.00 до 14.00 на 11 центральных улицах города. Стоянка транспортных средств на этих участках будет запрещена уже с четырёх утра и до окончания мероприятия. Также изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. На период проведения марафона будет перенаправлено движение автобусов по маршрутам №№ 1, 4, 9, 23, 36, 14, 28, 7, 27, 32, 19, 43.

Полумарафон «Бегущая Вологда» организует Вологодский спортивный союз при поддержке департамента физической культуры и спорта Вологодской области и администрации города.

Те, кто не успел подать заявку на участие в полумарафоне, смогут это сделать в день забега. Выдача стартовых пакетов будет проходить в субботу, 4 декабря, с 11:00 до 20:00 по адресу: Пречистенская набережная 44, СКК «Спектр». Для гостей города — 5 декабря с 8:00.

Для участников подготовлены взрослые и детские беговые дистанции: на 300 м (для детей от 2 лет), 600 м, 5 км, 10 км, 21,1 км. В соревновании также примут участие любители скандинавской ходьбы.

Тэги: полумарафон, администрация Вологды

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