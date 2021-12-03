«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников

Как должны действовать руководители предприятий после 25 декабря, если их сотрудники отказываются от вакцинации? На этот и другие вопросы по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников в прямом эфире рассказал Виталий Тушинов, заместитель губернатора, куратор экономического блока правительства Вологодской области.

«Как конкретно должны храниться документы, подтверждающие факт вакцинации или медотвод? Как это должно быть: в виде копий отдельно или в личных делах?»

– У нас весь порядок документов четко прописан регламентом. Естественно все документы хранятся в личных делах. Для удобства использования этих документов, в рамках проверок, вы можете иметь отдельный список, который можете предъявлять проверяющему для того, чтобы ускорить проверку. А так, конечно, самое простое – это хранить документы в личных делах. Также как вы храните документы медицинского характера, связанные, например, с допуском тех или иных людей к выполнению специальных обязанностей. Например, есть в вашем штате электрики, которые занимаются обслуживанием действующих электроустановок. У них есть соответствующий допуск. Вы же храните эти документы в личном деле человека. Тут можно применять точно такой же порядок. Точно также как вы, например, храните санитарные книжки ваших поваров.

«С какой даты отстранять непривитых работников: с 25 ноября или с 25 декабря?»

– Коллеги, вот смотрите, у нас есть постановление главного санитарного врача Вологодской области, где четко приписаны две даты – это 25 ноября и 25 декабря. 25 ноября – это у нас дата, которая касается достижения 80%-го показателя при проведении первичной вакцинации, то есть первым компонентом, и 25 декабря – вторым компонентом. Поскольку, в основном, у нас все-таки прививаются двухкомпонентной вакциной.

Так вот 25 ноября – для вас такой показатель, который вы можете посчитать обратным счетом. Вот возьмите 25 декабря, вычтите 21 день, который необходим на проведение повторной вакцинации, получите 4 декабря. Соответственно, с 4 декабря вы можете понимать, что у вас люди уже просто-напросто не успевают выполнить свои обязанности по вакцинации. Поэтому вас никто не заставляет отстранять этих людей, начиная с 25 ноября, но вы такое право имеете. Мы, например, в правительстве Вологодской области точно такие же работодатели, как и вы. И я сегодня в качестве примера приводил, что мы таких людей начали отстранять. В составе правительства Вологодской области тоже есть такие люди, которые по тем или иным причинам не вакцинировались, поэтому мы начали отстранять уже сейчас. Вы это можете сделать хоть сейчас, хоть с 25 декабря.

Что вы должны обязательно сделать в этом случае? Коллеги, обращаю на это внимание. Вы должны уведомить их о возможности отстранения с 25 декабря. Соответственно, сделать вам это нужно – учитывая, что у нас 21 день на вакцинацию, чтобы они успели, сделать вам это нужно сегодня. Потому что уже 4-го числа – выходной день. И я специально попросил департамент труда и занятости, чтобы они у себя на сайте разместили информацию о том, как выглядит такой документ – уведомление об обязательном прохождении вакцинации ваших сотрудников – если они подпадают под категорию обязательной вакцинации.

Было очень много вопросов о тех категориях, которые подлежат обязательной вакцинации. Много раз мы уже беседовали с Роспотребнадзором. Так вот, коллеги, есть четкий список, перечень тех специальностей, которые должны пройти обязательную вакцинацию. Это исчерпывающий перечень и никакому расширенному толкованию он не подлежит. То есть, вот есть люди, которые там указаны, и не надо пытаться этот перечень расширить. Те сферы деятельности, которые здесь указаны, они определяются ОКВЭДом, поэтому никаких проблем, на мой взгляд, это не вызывает.

Коллеги, чтобы всем было понятно: никто никого не увольняет. Ни за отказ от вакцинации, ни за то, что у человека нет медотвода и так далее. Термин «увольнение» в данном случае не применяется в принципе. Речь идет об отстранении от работы. Трудовой кодекс 76 статья это четко регламентирует. Это не единичный случай, который должен вызывать какие-то проблемы. Мне кажется, большая часть работодателей сталкивалась с ситуацией, когда вы отстраняете людей от работы. Например, вы отстраняете человека от работы, если он появился в состоянии алкогольного опьянения. Тот же самый случай. Если работник, работающий в сфере промышленности, работающий на высоте, не прошел медкомиссию, вы обязаны его отстранить.

«Законна ли принудительная вакцинация?»

– Каждый человек сам определяет, хочет он вакцинироваться или не хочет. Но есть обязательная категория работников, которые обязаны иметь медицинские санитарные книжки. Например, категория работников: поваров, барменов и так далее. Никто же не говорит, что их к этому обязали. Хотите вы выполнять эти обязанности? Пожалуйста! Получите на это права соответствующие. Хотите вы водить машину? Пойдите и получите на это соответствующее разрешение. Хотите вы работать в сфере услуг или в медицинской сфере? Пройдите вакцинацию. Не хотите? Ваше право, можете не работать в этой сфере. О принудительной вакцинации я бы в данном случае не говорил. Это отдельные условия выполнения тех или иных обязанностей. И это не единичный случай в рамках законодательства Российской Федерации.

«Какое наказание может понести работодатель, которые не отстранил от работы сотрудника без прививки и медотвода?»

– Это у нас предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. Там предусмотрен штраф или приостановление деятельности вашего предприятия.

«Если доля вакцинированных на предприятии 80% достигнута, можно ли допустить не вакцинированных к работе?»

– Короткий ответ юридический: вы этой доли достигли и эти люди могут работать, но у вас в постановлении главного санитарного врача очень интересно написано: «Этот показатель может быть выше 80%, но не может быть меньше». Поэтому совершенно логично, что вы таких людей к работе тоже не допускаете, если, конечно, заботитесь о состоянии здоровья своего рабочего коллектива, потому что, в противном случае, они будут у вас источником повышенной опасности с точки зрения возможности заражения коллектива в целом.

«Входят ли люди, у которых медотвод, или которые переболели, в число этих 80%?»

– Нет, не входят. 80% – это исключительно вакцинированные люди. Если это человек переболевший и имеет код, как переболевший, он не входит в число этих 80%. Имеет медотвод? Тоже не входит в количество этих 80%. Здесь кроется такая математическая погрешность, с которой и мы уже столкнулись, и лично я. В одном из органов исполнительной власти, который курирую, столкнулся с тем, что был показатель вакцинации выше 90%, заболели несколько человек, в том числе привитые, и получилось так, что количество вакцинированных автоматически уменьшилось, потому что человек, который переболел, он утрачивает статус вакцинированного, у него на сайте Госуслуг QR-код пропадает, появляется код того, что он переболел, поэтому получается такая ситуация, что иногда, по независящим от вас причинам, этот процент вы не сможете соблюдать. Человека вы не обяжете пройти вакцинацию, если у него есть QR-код о том, что он переболел, поэтому в процессе проверки мы будем к этому подходить с объективной точки зрения. И если встречается такая ситуация, что у вас количество вакцинированных не может быть более 80% в силу того, что имеются медотводы или имеются уже переболевшие – никто вас за это наказывать не будет. Именно такую позицию озвучивал Роспотребнадзор в ходе всех совещаний, которые у нас проходили. В 80% входят только вакцинированные, никого здесь больше нет.

«Можно ли на период отстранения предоставить работнику отпуск?»

– Конечно можно. Отстранение от работы не препятствует реализации всех остальных прав. Если решаете, что для человека это некий вариант решения проблемы, можете предоставить отпуск.

«Почему обязанность требовать от работников отказ от вакцинации возложена на работодателя?»

– У меня вызвало непонимание, почему такое резкое внимание вы, в процессе соблюдения трудового законодательства, уделили вопросу вакцинации. Ничем не отличается. Можете требовать, можете не требовать. Вот у вас пришел человек пьяный на работу, вы что делаете? Требуете с него объяснительную. Он отказался ее подписать, вы что делаете? Собираете акт о том, что он отказался. Ничем не отличается случай с вакцинацией. Попросили предоставить данные о вакцинации, не предоставил, значит составили акт о том, что он отказался. Все. Никакого отличия нет. Никаких специальных норм здесь нет.

«Может ли работодатель не отстранять не привитых работников, не имеющих прямого контакта с людьми?»

– Короткий ответ «нет». Он должен его отстранять. Другое дело, что в процессе проверки мы на это смотрим очень просто: если прямого контакта с людьми нет и исключен контакт с вашим коллективом – это один случай. Если нет прямого контакта с людьми, но есть контакт с вашим коллективом – это другой случай. Сегодня с торговыми сетями обсуждали этот вопрос. Человек может не работать в торговом зале, может работать в складском помещении, это не значит, что он не контактирует с людьми. Он контактирует с вашими сотрудниками и сотрудниками тех компаний, которые доставляют товар. Если это «удаленка» – это другой вариант.

В продолжение этой темы был очень интересный вопрос от нашей общественной палаты. Ибабад Миджидович спрашивал: «Как быть с декретницами? Они находятся в штате, но находятся в отпуске по уходу за ребенком, соответственно, мы не можем с них требовать сертификат о вакцинации. Или с людьми, которые находятся в данный момент на больничном?» Коллеги, да. Вы не можете с них требовать.

Естественно, никто вас за это не будет наказывать. Но, как правило, эти люди замещены кем-то. А вот те, кем они замещены, эти люди должны быть вакцинированы.

«На какой период отстраняются не привитые сотрудники?»

– Тоже по аналогии. Вот у вас человека лишили прав, на какой период времени вы его отстраняете от работы? До тех пор, пока у него права не вернутся. Соответственно здесь, либо до тех пор, пока не будет отменено постановление главного санитарного врача. Либо до тех пор, пока человек не вакцинируется.

Вопрос по антителам.

– Так называемые титры антител не имеют никакого отношения к вакцинации либо отсутствию вакцинации. На сегодняшний день в медицинском сообществе нет единого мнения, какое должно быть количество антител для того, чтобы человек не заразился. В начале говорили о 200 единицах, потом о 360, сейчас еще этот показатель повысили. Есть очень конкретное разъяснение Минздрава, в котором говорится, что наличие антител не является основанием для того, чтобы вы отказались от вакцинации. Никаких противопоказаний по вакцинации у человека в этом случае нет. Поэтому количество антител не имеет никакого отношения к 80%, которые должны пройти обязательную вакцинацию, а во-вторых, количество антител не является основанием для того, чтобы человек отказывался от вакцинации.

«Какие документы показывать? Все приказы с подписями или нет?»

– Первое, у вас должен быть приказ о том, что вы уведомляете сотрудников. И вы должны в рамках проверки его показывать. Второе, решите, пожалуйста, сами, как вы будете хранить документы. Я рекомендую хранить в личных делах.

«Каким образом будут сверяться списки людей, которые у вас работают и которые прошли вакцинацию?»

– Открытая информация – сколько сотрудников платит НДФЛ, в рамках электронного межведомственного взаимодействия нет никакой проблемы запросить налоговую инспекцию о том, сколько у вас штатная численность людей.

«Необходимо на пожилых людей оформлять страховку, а затем требовать вакцинацию».

– Это ваше право, оформляйте. Вы можете в рамках ДМС оформить на них страховку.

«Принудительная вакцинация законна?»

– Нет. Принудительная вакцинация незаконна. И нет речи ни о какой принудительной вакцинации. Никто вас за руку не берет и не ведет. У вас право выбора: либо работать в этой сфере, либо не работать.

«Прошу поднять вопрос о допуске работодателя к сведениям, составляющим медицинскую тайну сотрудника».

– Нет никакой медицинской тайны. Я не совсем понял, о чем идет речь. Вы предоставляете QR-код о том, что прошли вакцинацию, либо QR-код о том, что вы переболели. Это открытая информация, никакой медицинской тайны здесь нет. Это та же самая информация, когда вы проходите элементарную медицинскую комиссию и приносите справку о том, что вы ее прошли и можете работать. Если вы имеете в виду медотвод, так с вас никто не требует диагноза, по которому у вас медотвод. Есть четкие разъяснения, в которых прописано, как оформляется медотвод.

Медотвод – это документ, в котором указано, что вы не подлежите вакцинации. Он имеет подпись врача, подпись заведующего медицинским учреждением и печать. Все. В Москве сейчас начали удаленный проект о получению медотводов удаленным способом. Пока это только в Москве тестируется. Если тестирование пройдет нормально, будет и в России.

«Как это правильно оформить с точки зрения документов?»

– На сайте департамента труда и занятости я попросил разместить всю информацию, включая все приказы о том, как это делается. Можете зайти, посмотреть и заменить статью, которая у нас указана – закона о госслужбе, поскольку мы – госслужащие – на 76 статью трудового кодекса, и будете иметь готовый документ.

«Что делать с оставшимися 20% непривитых?»

– Как правило, эти 20% непривитых перекрываются теми, кто уже переболел, имеют соответствующий QR-код, либо людьми с медотводом. Если у вас среди этих 20% есть непривитые, можете их отстранять, можете не отстранять, на ваше усмотрение. Поскольку у вас есть необходимый показатель – 80%.