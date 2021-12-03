По решению суда в Тотемском районе заблокирован доступ к сайту, торгующему документами об образовании

В Тотемском районе суд запретил доступ к сайту, торгующему документами об образовании.

Ресурс, на котором предлагались услуги по продаже соответствующих документов и были размещены цены за такие услуги, выявила районная прокуратура в ходе мониторинга.

«Установлено, что интернет-ресурс предоставляет возможность доступа к информации неопределенному кругу лиц, страница сайта не требует регистрации и не содержит иных элементов ограничения доступа, отображение электронного текста страницы можно копировать, хранить и передавать по линиям связи глобальной сети», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки, ведомство направило в суд иск о признании информации, размещённой на сайте запрещённой, а суд этот иск удовлетворил.