По решению суда в Тотемском районе заблокирован доступ к сайту, торгующему документами об образовании

03.12.2021 [Общество]

В Тотемском районе суд запретил доступ к сайту, торгующему документами об образовании.

Ресурс, на котором предлагались услуги по продаже соответствующих документов и были размещены цены за такие услуги, выявила районная прокуратура в ходе мониторинга.

«Установлено, что интернет-ресурс предоставляет возможность доступа к информации неопределенному кругу лиц, страница сайта не требует регистрации и не содержит иных элементов ограничения доступа, отображение электронного текста страницы можно копировать, хранить и передавать по линиям связи глобальной сети», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки, ведомство направило в суд иск о признании информации, размещённой на сайте запрещённой, а суд этот иск удовлетворил.

Тэги: документы, поддельные документы, образование

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