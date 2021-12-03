В Вологодской области очень высокая динамика заболеваемости коронавирусом среди детей

В Вологодской области очень высокие показатели заболеваемости коронавирусом среди детей. Как рассказал во время прямого эфира в программе «ПоОКаем в сети» заместитель губернатора Виталий Тушинов, только за последние сутки в регионе заболело COVID 97 детей.

«Такая ситуация пугает. За последние сутки заболели 97 детей. Хотя еще две недели назад было 52 заболевших ребенка в сутки. Еще неделей раньше только 32 ребенка. То есть динамика заболеваемости детей очень высокая. Это не может нас не печалить», — рассказал Виталий Тушинов.

Хотя, по словам заместителя губернатора области, есть и положительный момент. На сегодня в регионе ежедневно прививается почти 30 000 человек, хотя еще неделю назад этот показатель колебался в пределах 5 000 — 6 000 человек в сутки. По темпам вакцинации Вологодская область сейчас занимает 18-е место в стране.

«Если такие темпы удержим, то выправим и ситуацию в целом в том, что связано с коллективным иммунитетом», — сказал Виталий Тушинов.

Всего в регионе с начала появления инфекции так или иначе столкнулись с коронавирусом — переболели или были связаны с заболевшими — 221 тысяча человек, то есть почти каждый пятый житель области.