Виртуальную выставку памяти поэта Николая Рубцова открыло Тотемское музейное объединение

Виртуальную выставку памяти поэта Николая Рубцова организовали сотрудники Тотемского музейного объединения. Они выложили в свободный доступ личные документы, автографы стихотворений и письма классика русской литературы.
В экспозиции можно увидеть:
- официальные документы, отражающие различные аспекты биографии Николая Рубцова (учетная карточка члена ВЛКСМ, различные удостоверения, копии похвального листа и свидетельства об окончании 7-летней Никольской школы).
- автографы стихотворений и писем.
- письма, адресованные поэту.
– Наибольшее впечатление производят автографы стихотворений, написанные рукой самого поэта. «Дорожная элегия», «Оттепель», «Наступление ночи», «Прощальное» – полные чувств и предчувствия… По крупицам собранный материал дает дополнительные штрихи к личности Николая Михайловича Рубцова, – сообщают сотрудники Тотемского музейного объединения.
Увидеть экспонаты виртуальной выставки может бесплатно любой желающий по ссылке.