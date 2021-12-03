Виртуальную выставку памяти поэта Николая Рубцова открыло Тотемское музейное объединение

03.12.2021 [Культура]

Виртуальную выставку памяти поэта Николая Рубцова организовали сотрудники Тотемского музейного объединения. Они выложили в свободный доступ личные документы, автографы стихотворений и письма классика русской литературы.

В экспозиции можно увидеть:

  • официальные документы, отражающие различные аспекты биографии Николая Рубцова (учетная карточка члена ВЛКСМ, различные удостоверения, копии похвального листа и свидетельства об окончании 7-летней Никольской школы).
  • автографы стихотворений и писем.
  • письма, адресованные поэту.

– Наибольшее впечатление производят автографы стихотворений, написанные рукой самого поэта. «Дорожная элегия», «Оттепель», «Наступление ночи», «Прощальное» – полные чувств и предчувствия… По крупицам собранный материал дает дополнительные штрихи к личности Николая Михайловича Рубцова, – сообщают сотрудники Тотемского музейного объединения.  

Увидеть экспонаты виртуальной выставки может бесплатно любой желающий по ссылке.

Тэги: поэт Николай Рубцов, Рубцов, выставка

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