Судебные приставы доставили неадекватную вологжанку к психиатру

03.12.2021 [Общество]

В Вологде судебные приставы по решению суда доставили местную жительницу на принудительное психиатрическое освидетельствование.   

В суд с административным иском обратился представитель медицинского учреждения. Врач указал на необходимость освидетельствования 43-летней гражданки. Для принятия решения вместе с заключением врача были представлены материалы, согласно которым у женщины есть психические расстройства.

«В адрес медицинского учреждения неоднократно поступали обращения от соседей по дому, сотрудников полиции, органов опеки и попечительства города о неадекватном поведении гражданки. В добровольном порядке проходить психиатрическое освидетельствование отказалась», — пояснили в областном управлении службы судебных приставов.

Суд установил, что все юридически значимые обстоятельства подтверждены и говорят о необходимости проведения принудительного обследования гражданки.

На основании решения суда в вологодском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Для исполнения решения суда приставы вместе с полицейскими и медицинскими работниками отправились по адресу проживания женщины.

Как пояснили в ведомстве, женщина была доставлена для прохождения психиатрического освидетельствования «в результате грамотного взаимодействия сотрудников всех ведомств».  

 

Тэги: судебные приставы, психиатрия

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