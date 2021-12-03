Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП в Вологодском районе

Шесть человек получили травмы в ДТП, которое случилось сегодня около 13:30 на 12 километре трассы Вологда — Ростилово.

По предварительной информации пресс — службы регионального УМВД, 28-летний мужчина, управляя автомобилем Датсун, столкнулся с двумя машинами — Ладой Вестой и Тойтой Короллой. После столкновения Датсун слетел с трассы.

«В результате ДТП травмы получили водители Датсуна и Тойты, а также 4 пассажира Тойоты: 2 женщины и 2 мальчика в возрасте 10 и 12 лет», — сообщили в региональном УМВД.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства ДТП.