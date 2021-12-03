Водитель грузовика погиб в ДТП в Череповецком районе

В Череповецком районе 60-летний водитель большегруза «Вольво» погиб в ДТП.

Авария произошла на 152 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 3 декабря в 11:45. По предварительной информации, погибший — житель Пермского края — съехал в кювет. Он скончался до приезда медиков.

На месте работают наряды ГИБДД. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее NewsVO сообщал, что в Шекснинском районе «Фольксваген Поло» съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы.