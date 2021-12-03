Житель Череповца украл телефон и карту мужчины, который пригласил его выпить

03.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу в отношении жителя Кемеровской области.

Потерпевший рассказал, что приехал в город в командировку. Вечером, прогуливаясь по улице, он познакомился с мужчиной, которого пригласил в увеселительное заведение.

«В ходе распития спиртных напитков кемеровчанин попросил своего нового знакомого сходить до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Получив пин-код от карточки заявителя, череповчанин снял денежные средства и вернулся обратно. Вскоре, когда потерпевший потерял бдительность, мужчина присвоил карту себе и скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После пострадавший получил сообщение о списании с его счёта 39 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался 23-летний череповчанин, задержали. Он признался в содеянном. Выяснилось также, что задержанный похитил телефон собутыльника. По его словам, телефон он потерял.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Череповчанину грозит до шести лет лишения свободы.

Аналогичное происшествие полицейские раскрыли в Вологде. Потерпевший рассказал, что выпивал в компании приятеля, а утром не смог найти свой телефон. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Подозреваемый — собутыльник мужчины — пояснил, что усадил своего друга в такси и ушёл домой, а на следующее утро нашёл телефон на месте, где стояла машина. Вместо того, чтобы вернуть телефон приятелю, он продал его прохожему за две тысячи рублей.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: кража, пьянка

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