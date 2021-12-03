Суд оштрафовал ХК «Северсталь» за несоблюдение правил безопасности во время матча с клубом СКА

Спортивная автономная некоммерческая организация «Северсталь» оштрафована на 100 000 рублей по статье КоАП за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Как следует из материалов дела, 2 сентября в Ледовом дворце прошел матч между клубами «Северсталь» и СКА. При этом САНО «Северсталь» нарушила федеральный закон № 32-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», правил и требований обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

«В частности, при организации пропускного режима на каждом КПП для проезда транспортных средств отсутствовали комплекты досмотровых эндоскопов и зеркал, на каждой зоне осмотра граждан отсутствовали средства обнаружения взрывчатых веществ и локализаторы взрыва. Также САНО ХК «Северсталь» не обеспечила деятельность контролеров-распорядителей для личного осмотра граждан и находящихся при них вещей при их входе в место проведения официального спортивного соревнования», — объяснили решение суда в пресс-службе судов области.

Директор МАУ «Ледовый дворец» Николай Косарев пояснил, что учреждение заключило договор с ООО ЧОА «Баярд» на оказание услуг по охране здания и прилегающей территории. В период проведения соревнований МАУ «Ледовый дворец» обеспечивает наличие локализатора взрыва, досмотровых зеркал, средств обнаружения взрывчатых веществ. Однако на матче 2 сентября контролеры-распорядители отсутствовали, потому что прошли соответствующее обучение только с 6 по 8 сентября 2021 года.

В своем решении мировой судья учел, что, согласно Техническому регламенту КХЛ, безопасность при проведении отдельного матча чемпионата обеспечивается Клубом-«хозяином», если для конкретного мероприятия КХЛ не установила иной порядок.

«Сведений, что для домашнего матча 02.09.2021 г. в г. Череповце КХЛ установила иной порядок обеспечения безопасности, суду не представлено», — указано в решении суда.

Постановление о штрафе в 100 000 рублей в законную силу на вступило.