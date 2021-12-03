Основатель сети глазных клиник «Омикрон» потребовал переименовать новый штамм коронавируса

03.12.2021 [Общество]

Российский бизнесмен Александр Падар — основатель сети глазных клиник «Омикрон». Он недоволен, что новый штамм коронавируса теперь ассоциируется с его компанией.

Изданию «Подъём» предприниматель пояснил, что требует переименовать штамм только в России, а во всём мире он по-прежнему может называться «омикрон».

«Мы имеем право это требовать только на территории России, так как именно здесь зарегистрирована наша торговая марка. Наши клиники дают пациентам здоровье, а штамм „омикрон“ привносит в сознание людей негатив», — пояснил бизнесмен.

Как указано на сайте организации, первая клиника появилась в 2015 году в Кемеровской области. Сейчас таких клиник уже 11. Большинство из них находится за Уралом.

Кстати, Омикрон — 15-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 70. Происходит от финикийской буквы — аин.

От буквы омикрон произошли латинская буква O и кириллическая О (опосредованно также и Ю). Древнегреческая форма названия «ὂ μικρόν» буквально обозначает «малое „о“», в отличие от «большого „о“», то есть омеги (Ω).

Сейчас омикроном назвали новый штамм коронавируса, выявленный в Африке. 

Тэги: штамм, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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