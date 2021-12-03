Уровень смертности от COVID в Вологодской области остается высоким

03.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 375 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 32 930 заболевших.

При этом в Вологодской области 354 человека выздоровело, семнадцать человек умерли. Такая статистика 3 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 91 244 пациентам. Большая часть из них — 80 847 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 618 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область сейчас находится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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