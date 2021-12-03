Цены на коммунальные услуги в Вологодской области повысят с 1 июля 2022 года

03.12.2021 [Экономика]

Согласно распоряжению правительства России, в первом полугодии 2022 года плату за коммунальные услуги индексировать не будут. Во втором полугодии плата будет варьироваться в зависимости от региона.

Индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, также как предельно допустимое отклонение по отдельным районам области, утверждаются на федеральном уровне.

На Вологодчине максимальный индекс изменения платы граждан за ЖКУ в июле 2022 года, как заявили в правительстве области, не превысит допустимые значения.

Утвержденные правительством РФ индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по Вологодской области на 2022 год составят с 1 июля 3,4%. При этом предельно допустимое отклонение в отдельных муниципальных образованиях может составить 2%. То есть в целом в муниципальных образованиях региона максимальный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не превысит 5,4%.

Как сообщает пресс — служба правительства области, предельные индексы регулируют рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги — платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, обращение с ТКО. При этом рост размера платы граждан по каждому виду коммунальных услуг, как и рост тарифов отдельных ресурсоснабжающих организаций, может отличаться в большую или меньшую сторону от утвержденных показателей.

Тэги: коммунальные услуги, квартплата

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