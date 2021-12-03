Фильм о поиске канонерских лодок, затонувших в Онежском озере во время войны, опубликован в сети

03.12.2021 [Культура]

Создатели документального фильма «Победное эхо онежских глубин» выложили в сеть свою работу. Фильм рассказывает о ходе экспедиции по поиску канонерских лодок КЛ-12 и КЛ-13, которые затонули в Онежском озере во время Великой Отечественной войны.

– В период июля 1941 – сентября 1944 годов в акватории Онежского озера велись боевые действия. В ходе боестолкновений и штормов в районе острова Василисин погибли две канонерские лодки Онежской флотилии, – рассказывают авторы проекта. – 31 июля 1942 в шторм канлодка КЛ-13 произвела высадку разведгруппы в районе острова Василисин, а затем пропала без вести. По данным популярной советской литературы, она погибла в шторм, но по закрытым данным причина гибели неизвестна. КЛ-12 1 июня 1943 затонул от попадания в корму двух 100 кг бомб, сброшенных финскими самолетами. 

Экспедицию по поиску мест гибели канонерских лодок проводили Автономная некоммерческая организация «Центр подводных исследований и технологий», Вологодский государственный университет и Вологодское отделение Русского географического общества при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе поисков на глубине участники применяли передовые технологии – гидролокатор бокового обзора и необитаемый подводный аппарат. Фильм рассказывает о ходе экспедиции и о ее результатах.

Фильм выложен в сеть в свободный доступ. Посмотреть его вы можете по ссылке.
 

Тэги: фильм, документальное видео, экспедиция, война. ВОВ, корабли

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