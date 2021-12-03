Кубок администрации Вологды и Севергазбанка по биатлону пройдет в Вологде в конце декабря

03.12.2021 [Спорт]

В Вологде 25–26 декабря на стадионе «Локомотив» пройдет первый этап открытого кубка администрации Вологды и Севергазбанка по биатлону.

Соревнования проводятся для популяризации биатлона среди юных вологжан. В них примут участие спортсмены-биатлонисты в возрасте от 11 лет и старше.

«Мы ожидаем участников из Вологды, Череповца, Грязовецкого, Сокольского, Верховажского и других районов региона. Победители будут выявлены среди юношей и девушек в четырех возрастных группах от 11 до 18 лет. Кубок будет проходить в три этапа», — рассказал начальник управления физической культуры и спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Кубок по биатлону пройдет в Вологде уже третий раз. Он проводится при финансовой поддержке Севергазбанка, — сообщает пресс — служба администрации города.  

Соревнования пройдут в течение двух дней. В первый день спортсмены будут участвовать в индивидуальной гонке, а во второй — в спринте. По итогам соревнований победителей и призеров наградят грамотами и ценными призами.

Второй и третий этапы состоятся в феврале и марте 2022 года.

Тэги: биатлон, администрация Вологды

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