В Кадуе во время пожара погиб вахтовик из Московской области

46-летний мужчина погиб накануне во время пожара, который случился в Кадуе. По информации регионального управления МЧС, ЧП произошло около полуночи. В квартире — студии, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Энтузиастов, загорелись постельные принадлежности.

В результате пожара были также повреждены стекла, мебель и внутренняя отделка жилья.

Как пояснили в управлении МЧС, до прибытия пожарных подразделений три человека, проживающих в соседних квартирах, вышли на улицу.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем погибшим при курении. Как сообщает региональное управление СК, погибший - житель Московской области, приехавший в Кадуй на заработки.