Появились еще два варианта размещения Флотского моста

02.12.2021 [Общество]

Власти Вологды прорабатывают новые варианты будущего Флотского моста. Проработку других возможностей его размещения проектировщики начали после недовольства жителей двух крупных жилых комплексов на берегах Вологды — ЖК «Флагман» и «Солнечный остров».

По словам мэра, в конце октября проектировщики представили три варианта размещения моста. Наиболее предпочтительным стал вариант, предполагающий строительство моста во Флотском переулке — около ЖК «Солнечный остров» к ЖК «Флагман». Также на перекрестке улиц Судоремонтной и Машиностроительной должна появиться кольцевая развязка. Однако именно этот вариант вызвал массу споров у жителей жилых комплексов, поскольку дорога должна пройти в непосредственной близости от домов.

После недовольства вологжан власти и проектировщики стали прорабатывать и другие возможности, — сообщает GorodVo.

По словам мэра города, четвертый вариант предполагает, что магистральная улица примкнет к улице Герцена в районе дома № 121. Трасса пройдет до ЖК «Солнечный остров» по улице Турундаевской и в новом направлении через реку Шограш и реку Вологда (в районе Советского проспекта, 115А) мостовой переход пройдет до кольца на пересечении улиц Карла Маркса и Пугачева. Правда, реализации этого проекта мешают жилые дома на улице Турундаевской, а также гаражи площадью 9,5 тыс. кв. метров. Помимо этого, нужно построить два путепровода через железнодорожный переезд и Советский проспект и реконструировать улицу Турундаевскую, что увеличит стоимость проекта.

От граждан также поступило предложение проложить новую трассу и вывести мост в створ улицы Карла Маркса.

«Реализации этого варианта мешают объекты на территории Вологодского индустриально-транспортного техникума и реабилитационного центра, гаражи площадью 7,8 тыс. кв. метров, 11 индивидуальных построек, а также производственный корпус хлебокомбината. Также необходимо будет создать два путепровода через железнодорожный переезд и Советский проспект. Стоимость реализации этого варианта проекта Флотского моста увеличивается в три раза относительно ранее предложенных перспективных вариантов и не решает вопрос об удобстве транспортной логистики при реализации Малого транспортного кольца города Вологды», — пояснил Сергей Воропанов.

Мэр города добавил, что продолжится обсуждение вопросов строительства моста с жителями «Флагмана» и «Солнечного острова».

 

Тэги: Флотский мост, Строительство

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