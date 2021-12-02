Появились еще два варианта размещения Флотского моста

Власти Вологды прорабатывают новые варианты будущего Флотского моста. Проработку других возможностей его размещения проектировщики начали после недовольства жителей двух крупных жилых комплексов на берегах Вологды — ЖК «Флагман» и «Солнечный остров».

По словам мэра, в конце октября проектировщики представили три варианта размещения моста. Наиболее предпочтительным стал вариант, предполагающий строительство моста во Флотском переулке — около ЖК «Солнечный остров» к ЖК «Флагман». Также на перекрестке улиц Судоремонтной и Машиностроительной должна появиться кольцевая развязка. Однако именно этот вариант вызвал массу споров у жителей жилых комплексов, поскольку дорога должна пройти в непосредственной близости от домов.

После недовольства вологжан власти и проектировщики стали прорабатывать и другие возможности, — сообщает GorodVo.

По словам мэра города, четвертый вариант предполагает, что магистральная улица примкнет к улице Герцена в районе дома № 121. Трасса пройдет до ЖК «Солнечный остров» по улице Турундаевской и в новом направлении через реку Шограш и реку Вологда (в районе Советского проспекта, 115А) мостовой переход пройдет до кольца на пересечении улиц Карла Маркса и Пугачева. Правда, реализации этого проекта мешают жилые дома на улице Турундаевской, а также гаражи площадью 9,5 тыс. кв. метров. Помимо этого, нужно построить два путепровода через железнодорожный переезд и Советский проспект и реконструировать улицу Турундаевскую, что увеличит стоимость проекта.

От граждан также поступило предложение проложить новую трассу и вывести мост в створ улицы Карла Маркса.

«Реализации этого варианта мешают объекты на территории Вологодского индустриально-транспортного техникума и реабилитационного центра, гаражи площадью 7,8 тыс. кв. метров, 11 индивидуальных построек, а также производственный корпус хлебокомбината. Также необходимо будет создать два путепровода через железнодорожный переезд и Советский проспект. Стоимость реализации этого варианта проекта Флотского моста увеличивается в три раза относительно ранее предложенных перспективных вариантов и не решает вопрос об удобстве транспортной логистики при реализации Малого транспортного кольца города Вологды», — пояснил Сергей Воропанов.

Мэр города добавил, что продолжится обсуждение вопросов строительства моста с жителями «Флагмана» и «Солнечного острова».