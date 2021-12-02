Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны

За прошедшие 12 месяцев смертность в России побила антирекорд со времен Великой Отечественной войны. В период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в стране умерло более 2,41 млн россиян, или 16,5 на 1000 человек.

Для сравнения, во время войны – с 1941 по 1945 год – смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.

– Это худший период после 1945 года. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год. – сообщает издание «Ведомости».

До этого антирекорд по смертности в мирное время приходился на 2003 год. Тогда умерли 2,37 млн человек.

– Коронавирус сделал основной вклад в сверхсмертность, – сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные демографов. – За период с октября 2020 по сентябрь 2021 с диагнозом COVID-19 скончалось 406 000 человек. Из них 275 000 – это умершие непосредственно от коронавирусной инфекции. Еще у 43 000 человек коронавирус был лишь предположительно. Еще одна группа умерших – 87 000 человек – это те, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, но она не была основной причиной смерти или не оказывала существенного влияния на смертельные осложнения.

По данным статистики, около 201 000 умерших пришлось на сверхсмертность, не связанную с новым коронавирусом.

Такую высокую сверхсмертность эксперты связывают не только с самим ковидом, но скорее, с перегруженностью системы здравоохранения.

– Значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Но врачей-то больше не стало. В итоге, защита от других болезней стала хуже, – говорит Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Негативные последствия пандемии наложились также на старение населения: если в начале 2020 года граждан старше 60 лет было 32,8 млн, то в начале этого года – 33,5 млн человек. А ведь именно пожилые люди в первую очередь страдают от коронавируса.

К этим причинам избыточной смертности добавились и другие. Так, по мнению медиков, сильная жара минувшим летом добавила к цифрам избыточной смертности ещё 10 000 человек. Высокая температура влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия и привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, с приходим пандемии стало больше смертей из-за наркотиков и алкоголя. В 2020 году от связанных с ними причин умерло на 2750 и 3000 человек больше, причем наркотики дали прирост на 60%, а алкоголь – на 6%. Сообщается, что подобная тенденция наблюдается и в других странах.

Психозы, связанные с новыми поводами для стресса, унесли дополнительно жизни 4720 человек, а нарушения нервной системы – 21 000 граждан.

Потери от снижения рождаемости составили около 43 000 человек. Многие откладывали свадьбы и не стали заводить детей именно из-за пандемии.

