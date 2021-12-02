Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей

02.12.2021 [Экономика]

Компания «Русская энергия», подконтрольная миллиардеру Роману Троценко, договорилась купить «Воркутауголь» у «Северстали» за 15 млрд рублей. «Северсталь» связала сделку со своими планами по декарбонизации. Об этом сообщается на сайте «Северстали».

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы, а также выполнения «ряда прочих условий», говорится в сообщении. Профинансировать сделку «Русская энергия» планирует за счет собственных и заемных средств.

«Продажа компании „Воркутауголь“ позволит нам сконцентрироваться на реализации нашей стратегии, ориентированной на развитие сталелитейных и железорудных активов в соответствии с нашим видением металлургии будущего и последовательное снижение углеродного следа», — заявил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

Средства от продажи «Северсталь» в том числе направит на декарбонизацию. После вывода «Воркутауголя» из состава компании, выбросы парниковых газов сократятся на 14,3%, отмечают металлурги.

 

Тэги: Северсталь, продажа

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей

Похожие новости

«Северсталь» вводит QR-коды в своих автобусах

Информация об этом появилась на страничке генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгения Виноградова

1710
0

Дубль финского нападающего принес победу «Северстали» над нижегородским «Торпедо»

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом 2:1 в пользу череповчан

649
0

Череповецкая «Северсталь» разгромила казахстанский «Барыс»

Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 

1134
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» всухую переиграли рижское «Динамо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

1029
0

«Северсталь» не смогла взять реванш у ярославского «Локомотива»

Матч состоялся в рамках регулярного сезона континентальной хоккейной лиги

650
0

Только серия буллитов выявила победителя в матче череповецкой «Северстали» с нижегородским «Торпедо»

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ

597
0

Череповецкая «Северсталь» прервала победную серию уфимского «Салавата Юлаева»

Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ

722
0

Сотрудники «Северстали» старше 60 лет переведены на домашний режим с 31 марта

Они будут освобождены от выполнения трудовых обязанностей на территории компании и должны находиться дома, с ограничением контактов и перемещений

1809
0

Череповчане сообщили о массовой гибели рыбы на реке Кошта из-за промышленных сбросов

- На берегу и на дне тысячи дохлых рыб, крупные и другие мальки, вседно усеяно, жерех, щука, судак, окуни, сорога, — рассказал "Движению "Вместе" житель Череповца.

4688
0

Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии

По словам мужчины, его уволили потому, что он является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

4106
0

Алексей Мордашов передаст часть своего золотодобывающего бизнеса сыновьям

19-летний Кирилл и 18-летний Никита Мордашовы получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн

2763
0

Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

Матч между «Северсталью» и «Локомотивом» в рамках Регулярного чемпионата КХЛ закончился поражением череповецкого клуба.

1510
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря
В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки
Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны
Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4975
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Неожиданный набор Лего. «Queer eye» называется, то есть «взгляд гея»

151
0
02.12.2021 [Обзор Прессы]

Медиков не хватает

71
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика