Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей

Компания «Русская энергия», подконтрольная миллиардеру Роману Троценко, договорилась купить «Воркутауголь» у «Северстали» за 15 млрд рублей. «Северсталь» связала сделку со своими планами по декарбонизации. Об этом сообщается на сайте «Северстали».

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы, а также выполнения «ряда прочих условий», говорится в сообщении. Профинансировать сделку «Русская энергия» планирует за счет собственных и заемных средств.

«Продажа компании „Воркутауголь“ позволит нам сконцентрироваться на реализации нашей стратегии, ориентированной на развитие сталелитейных и железорудных активов в соответствии с нашим видением металлургии будущего и последовательное снижение углеродного следа», — заявил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

Средства от продажи «Северсталь» в том числе направит на декарбонизацию. После вывода «Воркутауголя» из состава компании, выбросы парниковых газов сократятся на 14,3%, отмечают металлурги.