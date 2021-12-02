В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов

02.12.2021 [Общество]

Погода в Вологодской области стала приобретать все более зимний характер. Температурный фон понизился до отрицательных значений. На ряде метеорологических станций, к примеру, в Бабаево, Чарозере, Устюжне и Вытегре высота снежного покрова уже превышает 30 см, тем самым соответствуя средним значениям второй половины января — началу февраля.

В пятницу, 3 декабря, под влиянием циклона с юго-запада в большинстве районов пройдет небольшой снег.
В субботу, 4 декабря, циклон наметит свой путь на северо-восток. При таком смещении циклона, на западе осадки прогнозируются незначительными, а в восточной половине области пройдут сильные снегопады, где ожидается до 10 мм осадков.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, влияние облачного вихря начнет ослабевать, ветра развернутся на северное направление, что приведет к значительному похолоданию. В ночные часы минимальные температуры опустятся до -23 градусов.

«Основной пик морозов придется на понедельник, 6 декабря, когда усиление скандинавского антициклона на фоне поступления холодного воздуха создаст условия для настоящих морозов. По предварительным данным, минимальная температура воздуха опустится до -24 градусов, а на севере возможно понижение до -30 градусов», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

По всем расчётным моделям, морозы не задержится надолго, ближе к середине недели очередной циклон с юго-запада принесет потепление.

 

Тэги: погода, морозы

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей

Похожие новости

Южный циклон принесет порцию тепла и сильные осадки в Вологодскую область

В южных районах синоптики обещают дожди, северные завалит снегом

1115
0

Синоптики: в Вологодской области похолодает до -10 градусов

В выходные при этом ожидаются умеренные осадки

1218
0

Температурный фон в Вологодской области превысит климатическую норму

Как обещают синоптики, такая погода продлится до конца недели

1256
0

В выходные Вологодскую область ждут осадки и похолодание

В регионе началась метеорологическая зима

1943
0

Синоптики обещают европейскую зиму

Специалисты откорректировали предварительный прогноз на предстоящие зимние месяцы

3484
0

Заморозки до -6 градусов обещают синоптики

Температура до отрицательных значений может понизиться буквально в течение двух дней

1425
0

Праздничные выходные в Вологодской области обещают теплые и дождливые

Среднесуточная температура будет соответствовать первой половине октября

1718
0

В последнюю неделю октября вологжан ждёт переменчивая погода

Во вторник и среду ожидается повышение температуры и осадки, а с четверга снова похолодает

1130
0

После стремительного потепления Вологодчину ожидает стремительное похолодание

Начиная с воскресенья, температура будет понижаться

1798
0

Погода этой недели: от снега до резкого потепления

При этом возможно усиление ветра до 18 м/с

3019
0

Снег с дождем обещают синоптики в начале следующей недели

Уже в субботу, 16 октября, Вологодскую область начнет пересекать североатлантический циклон

1792
0

Малооблачная погода сменится на Вологодчине дождями

Характер погоды начнет меняться уже в среду, 13 октября

1860
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря
В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки
Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны
Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4975
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Неожиданный набор Лего. «Queer eye» называется, то есть «взгляд гея»

151
0
02.12.2021 [Обзор Прессы]

Медиков не хватает

71
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика