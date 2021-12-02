В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов

Погода в Вологодской области стала приобретать все более зимний характер. Температурный фон понизился до отрицательных значений. На ряде метеорологических станций, к примеру, в Бабаево, Чарозере, Устюжне и Вытегре высота снежного покрова уже превышает 30 см, тем самым соответствуя средним значениям второй половины января — началу февраля.

В пятницу, 3 декабря, под влиянием циклона с юго-запада в большинстве районов пройдет небольшой снег.

В субботу, 4 декабря, циклон наметит свой путь на северо-восток. При таком смещении циклона, на западе осадки прогнозируются незначительными, а в восточной половине области пройдут сильные снегопады, где ожидается до 10 мм осадков.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, влияние облачного вихря начнет ослабевать, ветра развернутся на северное направление, что приведет к значительному похолоданию. В ночные часы минимальные температуры опустятся до -23 градусов.

«Основной пик морозов придется на понедельник, 6 декабря, когда усиление скандинавского антициклона на фоне поступления холодного воздуха создаст условия для настоящих морозов. По предварительным данным, минимальная температура воздуха опустится до -24 градусов, а на севере возможно понижение до -30 градусов», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

По всем расчётным моделям, морозы не задержится надолго, ближе к середине недели очередной циклон с юго-запада принесет потепление.