Вологжанин Максим Цветков завоевал серебряную медаль кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске сегодня стартовал второй этап кубка России по биатлону среди мужчин и юношей. В первый день прошел суперспринт, у мужчин это гонка на 5 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Максим Цветков, представляющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, вышел в финал с лучшим временем. В решающей же гонке он допустил два промаха, столько же, сколько и победитель Дмитрий Иванов из ХМАО-Югры. Однако в скорости Максим немного отстал, став в итоге вторым. Его отставание составило 3,4 сек. Тройку лидеров замкнул Роман Сурнев из Ульяновска.

Второй этап кубка страны продолжится выходные. В субботу пройдет спринт, а в воскресение эстафета.