Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада

Напомним, Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году по инициативе Вологодской области. Первым ее председателем был руководитель вологодского Законодательного cобрания Геннадий Хрипель.

«В сентябре прошли выборы в ГосДуму и ряд законодательных органов субъектов, поэтому сегодня мы проголосовали за новый состав комитетов ПАСЗР и новый руководящий состав. Я благодарю коллег за предложение возглавить Ассоциацию, для меня это большая честь и ответственность. Уверен, что мы продолжим работать сообща, в одной команде. ПАСЗР показала свою эффективность. Мы постоянно встречаемся, обсуждаем общие вопросы, совершенствуем законодательную базу - как региональную, так и выносим инициативы по изменению федерального законодательства», - отметил Андрей Луценко.

Заместителями председателя ПАСЗР стали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, сообщает пресс - служба ЗСО.

Всего с 1994 года состоялось 60 Конференций Парламентской Ассоциации, на которых было рассмотрено около 970 вопросов. Многие из них легли в основу федеральных законов или постановлений Правительства страны.

Так, сенатор Елена Писарева особо отметила инициативу Вологодской области о введении доплат учителям за классное руководство. Это предложение легло в основу решения Президента РФ о назначении таких выплат.

Кроме того, в настоящее время Минсельхозом России вносятся изменения по увеличению срока выдачи разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесной сельхозтехники. Это инициатива вологжан должна упростить работу аграриев во многих регионах.

«Каждое законодательное собрание выдвигает свои инициативы, выходит с ними на федеральный уровень, но, когда есть поддержка всех регионов федерального округа, это большой плюс. К таким инициативам федеральные органы власти относятся с большим вниманием. Поэтому, безусловно, Парламентская Ассоциация Северо-Запада - это серьезный инструмент, который влияет не только на наши регионы, но и все субъекты страны», - отметил Сергей Дубовой.

Добавим, что сегодня на 60-ой Конференции ПАСЗР парламентарии приняли решение провести следующее заседание в марте 2022 года в Нарьян-Маре на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.