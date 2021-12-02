На 20% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Вологодской области

02.12.2021 [Общество]

В Вологодской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 13,5 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, что выше эпидемического порога почти на 20% и на 12% больше чем в аналогичный период прошлого года. 

– Болезнь чаще выявляют у детей от 7 до 14 лет, подростков от 15 до 18 лет и взрослых. В полтора раза увеличился рост числа госпитализируемых на стационарное лечение. На лечении в медучреждениях сегодня находятся 257 пациентов, большинство из них – дети, – сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Медики отмечают, что ситуация с ростом числа случаев ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции в Вологодской области продолжает оставаться непростой. Все медицинские организации региона работают на пределе возможностей. В сутки каждый из врачей первичного звена в поликлиниках оказывает помощь около 80 пациентам. Кроме того, на одного доктора приходится до 20 выездов на дом ежедневно.

– Мы просим с понимаем относиться к увеличению времени ожидания врача и со своей стороны помочь медикам преодолеть этот сложный период, – обращаются к вологжанам сотрудники департамента здравоохранения. – Главное здесь – проявить заботу о своем собственном здоровье и здоровье близких, соблюдать меры профилактики инфекции. При первых признаках заболевания не водить детей в школу или детский сад, а остаться дома и вызвать врача.

Тэги: ОРВИ, грипп, коронавирус, врачи, здравоохранение

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