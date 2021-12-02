На трассе в Сокольском районе автомобиль «Шевроле Авео» въехал в стоящий грузовик

В Сокольском районе автомобиль «Шевроле Авео» столкнулся со стоящим грузовиком «Скания» с прицепом. Авария произошла на 544 километре автодороги Москва-Архангельск 1 декабря около 8:00.

Судя по фотографиям с места происшествия, легковушка буквально въехала под прицеп грузовика. По данным ИА «Вологда-регион», «Скания» стояла там уже накануне вечером — машина сломалась, и водитель ждал прибытия эвакуатора. Место аварийной остановки было обозначено, в соответствии с ПДД.

32-летняя женщина, управлявшая «Шевроле», госпитализирована с травмами, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.