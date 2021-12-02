Белозерский и Тарногский районы готовы раздавать земли для ведения сельского хозяйства

Белозерский и Тарногский районы будут предоставлять участки для ведения сельскохозяйственной деятельности.

«На сегодня в Белозерском районе отобрано более 130 гектаров ранее не используемых земель сельхозназначения, которые можно будет получить в собственность. Муниципалитетам рекомендовано отбирать для участия в проекте участки, приближенные к инфраструктуре, электросетям и дорогам», — рассказал заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

Дополнительным стимулом к участию в программе служат новшества, внесенные в федеральное законодательство. Так, на территории участка, находящегося в собственности крестьянско-фермерского хозяйства, можно будет построить жилой дом.

«Дом может быть площадью до 500 кв. метров, высотой до трех этажей, что вполне достаточно для размещения семьи фермера в непосредственной близости от места ведения хозяйства. Кроме этого, сельскохозяйственную деятельность можно будет совместить с развитием сельского туризма», — отметил замгубернатора.

Программа «Вологодский гектар» действует с 2019 года. За это время более 3600 гектаров земель предложено гражданам для развития сельского хозяйства, 205 земельных участков общей площадью свыше 1700 гектаров переданы в собственность, еще 170 участков предварительно согласованы для дальнейшего предоставления. Главная задача проекта — достичь максимального эффекта в использовании земель сельскохозяйственного назначения, которые давно не используются. На сегодня участки предоставляются в Никольском, Вожегодском, Вашкинском, Бабаевском, Вытегорском и Харовском районах. Также готовится проект закона, по которому с апреля 2022 года к программе присоединятся Белозерский и Тарногский районы.