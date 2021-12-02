Вологодский ученый получит 3 млн рублей на исследование паразитов у поросят

Ученые Вологодской ГМХА под руководством доктора ветеринарных наук Андрея Кряжева изучат видовой состав криптоспоридий поросят в условиях Северо-Западного региона РФ с применением новейших молекулярно-генетических методик. Исследование рассчитано на 2022–2023 годы. Финансовая поддержка фонда составит 1,5 миллиона рублей в год.

Итоги конкурса на получение грантов Российского научного фонда были подведены накануне. Проект вологодских ученых вошел в перечень победителей.

В рамках проекта впервые будет изучено преобладание тех или иных видов возбудителей криптоспоридоза поросят в различных зонах Северо-Запада на примере Вологодской и смежных областей. С учетом полученных данных станет возможным прогнозирование и более точное выстраивание вектора дальнейших исследований процесса, терапии и профилактики заболевания, — рассказали в пресс — службе вологодской ГМХА.

На средства гранта будет приобретено оборудование, материалы и комплектующие, необходимые для проведения исследования. Часть средств будет направлена на оплату труда научного коллектива и оплату научно-исследовательских работ сторонних организаций.

Всего на конкурс Российского научного фонда поступило более 9 тысяч заявок из 81 региона России.