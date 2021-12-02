Жительница Череповца перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

50-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей звонили люди, которые представлялись работниками банка и сотрудниками полиции. Они сообщили, что кто-то оформил на женщину кредиты и, якобы для их отмены, ей требовалось взять займы самой и отправить их на указанные собеседниками счета.

«Череповчанка усомнилась в том, что разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленники предложили посмотреть на номер телефона, который высветился при звонке и поискать его в сети Интернет. По информации поисковика номер оказался стационарным городским и принадлежал ОМВД России по Череповецкому району, однако на самом деле звонивший не являлся сотрудником полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что злоумышленники использовали специальный сервис по замене абонентских номеров.

«Для проверки себя, нужно всего лишь завершить разговор и перезвонить на этот же номер. На этот раз звонок пройдет на реальный номер телефона. Полицейские никогда не просят людей идти в банк и брать кредиты. Кроме того, мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью за разглашение тайны, поэтому потерпевшие до последнего не рассказывают о своих действиях близким и долго не обращаются в органы внутренних дел, чем осложняют процесс задержания злоумышленников», — также говорится в сообщении.

За 11 дней пострадавшая взяла кредиты в пяти разных банках и отправила на счета мошенников 2 100 000 рублей.