В Вологодской области 380 заболевших COVID за сутки

02.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 380 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 389 заболевших.

При этом в Вологодской области 360 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 2 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 90 869 пациентам. Большая часть из них — 80 493 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 601 человек.

Также по статистике Вологодская область сейчас находится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде

Похожие новости

В ноябре жителей Вологодской области больше всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом

Такую статистику приводит центр управления регионом

799
0

Вирусологи считают, что нового штамма «омикрон» бояться рано

Понять, насколько опасен новый штамм, можно будет не раньше середины декабря

879
0

В Вологодской области 382 человека за сутки заболели коронавирусом

При этом статистика говорит о 13 умерших вологжанах

489
0

Власти региона не намерены расширять действия QR-кодов и вводить более серьезные ограничения

Об этом сегодня на заседании областного оперативного штаба заявил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов

1529
0

В Вологодской области вылечившихся от COVID больше, чем заболевших

При этом уровень смертности остается достаточно высоким

820
0

Биолог Дмитрий Кривошеев о прививках: «Не надо ставить цель переколоть всех»

Ученый рассказал NewsVo о научных доводах в пользу вакцинации и о доводах против вакцинирования всех подряд

1689
0

Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса

О смерти ребенка рассказал в прямом эфире мэр Вологды Сергей Воропанов

4547
0

Мэр Вологды – о ситуации с протестом актеров драмтеатра: «Если они не привьются, будут отстранены от работы»

По словам Сергея Воропанова, постановление распространяется на всех граждан города Вологды

2340
0

Количество заболевших коронавирусом в Вологодской области постепенно уменьшается

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 383 заболевших

814
0

385 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

374 человека выздоровели, двенадцать человек умерли

1328
0

Большинство госпитализированных в ЮАР с новым омикрон-штаммом коронавируса – молодежь

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают в больницы в тяжелом состоянии

1432
0

Туристические группы с детьми из других регионов не пустят к Деду Морозу в этом году

Оперштаб Вологодской области поддержал предложение местного Роспотребнадзора запретить въезд организованным группам детей из других регионов на каникулы в Великий Устюг

1434
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
На трассе в Сокольском районе автомобиль «Шевроле Авео» въехал в стоящий грузовик
Белозерский и Тарногский районы готовы раздавать земли для ведения сельского хозяйства
Вологодский ученый получит 3 млн рублей на исследование паразитов у поросят
Жительница Череповца перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
В Вологодской области 380 заболевших COVID за сутки
В Череповце пьяный юноша угнал машину отчима, устроил аварию и скрылся с места ДТП
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4951
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Вологодская область, п. Шулма. Дано — снег. Найти — технику для расчистки. #ElonМusк, помоги

60
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

2333
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика