В Вологодской области 380 заболевших COVID за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 380 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 33 389 заболевших.

При этом в Вологодской области 360 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 2 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 90 869 пациентам. Большая часть из них — 80 493 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 601 человек.

Также по статистике Вологодская область сейчас находится на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.