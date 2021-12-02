В вологодском колледже бывшая работница удалила информацию о зачетах студентки

В одном из вологодских колледжей из программы по дистанционному обучению таинственным образом исчезла информация о результатах успеваемости одной из студенток. Чтобы разобраться с пропажей, заместитель директора обратилась в полицию.

«Как пояснили сотрудники полиции, ошибки компьютерной программы, как могло показаться на первый взгляд, тут нет. Инженеры-электроники также подтвердили, что причиной стал человеческий умысел», — рассказали в региональном УМВД.

Сыщики вычислили, что информацию могли удалить одна из бывших работниц колледжа.

«Во время беседы с полицейскими женщина призналась, что после увольнения у нее остались логин и пароль от программы по дистанционному обучению студентов. Со слов злоумышленницы, зайдя в программу, она случайно удалила информацию о зачетах одной из студенток», — добавили в ведомстве.

По факту пропажи информации возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.