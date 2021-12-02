В колониях Вологодской области разрешили длительные свидания с заключенными

02.12.2021 [Общество]

В учреждениях УФСИН Вологодской области с 1 декабря разрешили длительные свидания. Они были запрещены в целях предупреждения распространения COVID среди осужденных с 26 июня прошлого года. Больше года родные и друзья осужденных могли рассчитывать только на краткосрочные свидания.

«С 1 декабря 2021 года в соответствии с постановлением № 76 врио главного государственного санитарного врача ФСИН России в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Вологодской области, возобновлено предоставление длительных свиданий с осужденными», - пояснили в ведомстве.

При этом всем прибывшим на свидания «необходимо пройти входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. Допуск на свидания осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты», - дополнили в областном УФСИН.

Предоставление длительных свиданий будет разрешено строго по предварительной записи.

В случае выявления фактов заболевания коронавирусом в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Вологодской области, длительные свидания снова будут приостановлены.

Тэги: свидание, УФСИН
Сюжет: Пандемия коронавируса

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