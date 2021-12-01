Вирусологи считают, что нового штамма «омикрон» бояться рано

Понять, насколько опасен новый штамм, можно будет не раньше середины декабря, когда появятся первые результаты лабораторных исследований. Об этом пишет Forbes со ссылкой на молекулярного биолога, автора книги «Вирус, который сломал планету» Ирину Якутенко.

По ее словам, разброс сценариев достаточно велик: от нового всплеска заболеваемости, который заставит вернуться к жестким локдаунам, до перехода пандемии в более мягкую стадию.

Новости о появлении нового штамма коронавируса появились в середине ноября. Его обнаружили в Африке и назвали потенциально более опасным, чем «дельта». Штамм назвали «омикроном» и присвоили статус «вариант, вызывающий беспокойство», — этим термином обозначают разновидности, свойства которых вызывают максимальную тревогу экспертов, так как могут способствовать резкому ухудшению хода пандемии.

Как считает Ирина Яковенко, наверняка сказать, насколько опасным окажется «омикрон», пока невозможно. Достоверно об этом можно будет узнать только по итогам лабораторных экспериментов. В таких опытах ученые проверяют, способны ли сыворотки привитых и переболевших остановить заражение клеток новым вариантом вируса. Чаще всего в таких работах используют не настоящий SARS-CoV-2, а так называемые псевдовирусы. Но чтобы создать новый псевдовирус и провести эксперимент, требуется время — первые предварительные результаты появятся в промежутке от полутора до трех недель.

Эпидемиологические и клинические данные так быстро получить не удастся. К тому же в африканских странах, на которые сейчас приходится большая часть заражений «омикроном», сбор всех этих данных налажен плохо. Кроме того, с начала его распространения прошло мало времени, так что информации о частоте попадания в реанимацию пока просто нет — с предыдущими штаммами для развития тяжелого и критического состояния требовалось две-три недели.

Первые фактические данные пока противоречивы: с одной стороны, количество вирусной РНК в верхних дыхательных путях у зараженных после инфицирования очень быстро растет — это плохой признак, указывающий на высокую заразность. С другой стороны, хотя загрузка больниц в ЮАР с начала распространения нового штамма выросла, в реанимациях пока спокойно — впрочем, эта картина вполне может измениться в ближайшие дни, если окажется, что тяжелая форма при заражении «омикроном» развивается не быстрее, чем при заражении «дельтой» или «альфой».