Череповецкому предпринимателю запретили использовать слово «Гурман»

В Череповце местный предприниматель вынужден отказаться от использования слова «Гурман» при реализации мясной продукции. Как установили вологодские антимонопольщики, использование этого слова сходно до смешения с товарным знаком «Мясной гурман», принадлежащим костромскому ООО «Старт».

Костромские производители мясных полуфабрикатов обратили внимание, что индивидуальный предприниматель из Череповца производит и реализует такие же полуфабрикаты под товарным знаком «Гурман. Череповецкая мясная компания 35».

«В частности, в магазине Череповца по Октябрьскому проспекту, 53 при продаже товаров используется слово „Гурман“, осуществляется реализации мясной продукции, в том числе собственного производства. Общество посчитало, что указанные действия предпринимателя могут причинить убытки ООО „Старт“ и обратилось с заявлением в Вологодское УФАС», — пояснили в антимонопольной службе.

В УФАС установили, что череповецкий предприниматель и костромское ООО «Старт» являются конкурентами на рынке мяса и мясных продуктов, реализуемых в географических границах Череповца. Поскольку согласно положениям Гражданского кодекса право использовать товарный знак может только лицо, на имя которого он зарегистрирован, череповецкий предприниматель не мог использовать это же товарный знак при реализации своей продукции.

В ведомстве решили, что это нарушает «Закон о конкуренции». Впрочем, предписание предпринимателю выдавать не стали, поскольку в период рассмотрения дела он самостоятельно прекратил использование слова «Гурман».