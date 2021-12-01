Две студентки из Вологодской области победили во Всероссийском конкурсе «Твой Ход» и выиграли по 1 млн рублей

01.12.2021 [Общество]

Две студентки из Вологодской области — Елена Храмогина из Вологодского института права и экономики ФСИН и Анна Егорова из Череповецкого государственного университета стали победительницами Всероссийского конкурса «Твой Ход» и выиграли по 1 млн рублей.

Девушки вошли в число 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

«200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение — потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и туристические поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие», — отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» также получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России.

Тэги: конкурс, студенты, Победа

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде

Похожие новости

Вологодское кружево стало «Сокровищем России» по версии журнала National Geographic Traveler

В номинации «Народный промысел» конкурса «Сокровища России» вологодское кружево набрало наибольшее количество голосов

1130
0

Почти 2000 человек из 14 стран заявились на конкурс музыкантов, который пройдет в Череповце

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» пройдет в Череповце с 25 ноября по 15 декабря в заочном формате

608
0

Реставратор из Кирилло-Белозерского музея выиграла конкурс фонда Владимира Потанина

Призом станет стажировка в Государственном Русском музее

809
0

Дед Мороз объявил конкурс на лучшее новогоднее блюдо

Выбирать победителя будет известный шеф – повар Константин Ивлев

811
0

Новый театр для детей и молодежи планируют построить в Череповце

Городские власти объявили конкурс на архитектурный облик нового театра

1125
0

На содержание дороги Лодейное Поле – Вытегра – Плесецк потратят почти 900 млн рублей

Госконтракт заключается до 2023 года

1559
0

Школьники из Великого Устюга попали в полуфинал «Большой перемены»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование»

1489
0

Рисунки жителей Вологодской области вошли в виртуальную выставку московского музея Победы

В ней представлены работы, присланные на международный творческий конкурс.

561
0

Конкурс деревянных скульптур в Череповце выиграла команда из Беларуси

Композиция "И я там был, и мед я пил" признана лучшей

1763
0

Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области

С расхождением в сотые доли баллов рейтинг возглавили АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ПК «Вологодский молочный комбинат», ПК «Шекснинский маслозавод»

4881
0

В Вологде объявили конкурс на лучшее имя для талисмана клуба «Динамо-Вологда»

Варианты можно писать в группе клуба в соцсети

2009
0

В Вологде пройдет конкурс печников

Его участники должны будут не только ответить на вопросы по теории, но и выполнить практическое задание

948
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вирусологи считают, что нового штамма «омикрон» бояться рано
Череповецкому предпринимателю запретили использовать слово «Гурман»
Две студентки из Вологодской области победили во Всероссийском конкурсе «Твой Ход» и выиграли по 1 млн рублей
В Череповецком районе медведь лакомился утонувшим кабаном
Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне кремля в Вологде можно с 1 по 5 декабря
Житель Шексны подозревается в серии угонов автомобилей
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4878
0
01.12.2021 [БлогоVO]

Очередное чудо свершилось в поселке Дубровское. Положили асфальт «качественно, добротно»

315
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

2251
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика