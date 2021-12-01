Две студентки из Вологодской области победили во Всероссийском конкурсе «Твой Ход» и выиграли по 1 млн рублей

Две студентки из Вологодской области — Елена Храмогина из Вологодского института права и экономики ФСИН и Анна Егорова из Череповецкого государственного университета стали победительницами Всероссийского конкурса «Твой Ход» и выиграли по 1 млн рублей.

Девушки вошли в число 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

«200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение — потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и туристические поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие», — отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» также получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России.