В Череповецком районе медведь лакомился утонувшим кабаном

Следы косолапого обнаружили пару дней назад во время патрулирования инспекторы на льду одного из заливов Дарвинского заповедника. Инспекторы прошли по следам и обнаружили останки пиршества.

Оказалось, что медведь перед долгим зимним сном приходил подкрепиться утонувшим кабаном. По словам сотрудников Дарвинского заповедника, во время становления льда, когда лед очень хрупкий и тонкий, случается, что животные тонут. Но в природе ничего не пропадает, и утонувший кабан стал пищей для медведя, трех орланов-белохвостов и ворон.

По словам заместителя директора по научной работе Мирослава Бабушкина, ничего необычного в том, что медведь еще бодрствует нет. Процесс залегания медведей в берлогу достаточно длительный, да и природные условия не очень способствуют — земля не замерзла, сыро, мало снега. Плюс ко всему еще есть пища — на болтах много клюквы.