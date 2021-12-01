В Череповецком районе медведь лакомился утонувшим кабаном

01.12.2021 [Общество]

Следы косолапого обнаружили пару дней назад во время патрулирования инспекторы на льду одного из заливов Дарвинского заповедника. Инспекторы прошли по следам и обнаружили останки пиршества.

Оказалось, что медведь перед долгим зимним сном приходил подкрепиться утонувшим кабаном. По словам сотрудников Дарвинского заповедника, во время становления льда, когда лед очень хрупкий и тонкий, случается, что животные тонут. Но в природе ничего не пропадает, и утонувший кабан стал пищей для медведя, трех орланов-белохвостов и ворон.

По словам заместителя директора по научной работе Мирослава Бабушкина, ничего необычного в том, что медведь еще бодрствует нет. Процесс залегания медведей в берлогу достаточно длительный, да и природные условия не очень способствуют — земля не замерзла, сыро, мало снега. Плюс ко всему еще есть пища — на болтах много клюквы.

«Скорее всего — это молодой, еще не опытный медведь, который, судя по направлению следов, направлялся к месту своей будущей берлоги. Среди заповедных болот не так-то просто отыскать хорошее место для зимнего убежища. Но наш косолапый двигался в верном направлении. В еловых гривах есть большое количество угольных ям, которые используют для своих убежищ норные животные и обустраивают берлоги медведи», — рассказал Мирослав Бабушкин.

Тэги: медведь, Дарвинский заповедник
фото отдела охраны Дарвинского заповедника

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