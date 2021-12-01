Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде

ООО «МРТ-Диагностика» обязано до конца декабря 2021 года снести самовольно построенное здание — пункт магнитно-резонансной томографии.

Как сообщает объединенная пресс — служба судов области, в 2014 году ООО «МРТ-Диагностика» был предоставлен во временное владение земельный участок площадью 128 квадратных метров на улице Мальцева в Вологде для размещения пункта магнитно-резонансной томографии на срок до 15 апреля 2019 года.

На этом участке общество без получения разрешительной документации построило нежилое здание площадью 71,4 квадратных метра.

В апреле 2019 года департамент имущественных отношений области сообщил обществу о прекращении действия договора аренды. Спустя год объект был признан самовольной постройкой. После этого департамент обратился в суд с заявлением о его сносе. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования.