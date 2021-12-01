Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде

01.12.2021 [Общество]

ООО «МРТ-Диагностика» обязано до конца декабря 2021 года снести самовольно построенное здание — пункт магнитно-резонансной томографии.

Как сообщает объединенная пресс — служба судов области, в 2014 году ООО «МРТ-Диагностика» был предоставлен во временное владение земельный участок площадью 128 квадратных метров на улице Мальцева в Вологде для размещения пункта магнитно-резонансной томографии на срок до 15 апреля 2019 года.

На этом участке общество без получения разрешительной документации построило нежилое здание площадью 71,4 квадратных метра.

В апреле 2019 года департамент имущественных отношений области сообщил обществу о прекращении действия договора аренды. Спустя год объект был признан самовольной постройкой. После этого департамент обратился в суд с заявлением о его сносе. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования.

«В силу пункта 2 статьи 222 ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом, осуществившим ее лицом либо за его счет», — объяснили решение суда в пресс — службе ведомства.

Тэги: самовольная постройка, снос

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