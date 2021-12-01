Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде каждую субботу декабря

Каждую субботу в декабре в Вологде будут проходить акции по сбору вторсырья.

Часть сборов пройдут в рамках фестиваля «ЭкоПарк», который проводит молодёжный центр «Горком35», часть сборов будут проведены в пользу общества защиты животных «Велес».

В ходе акций можно сдать: стекло, металл, бытовую технику в любом состоянии, упаковки ТетраПак, разные виды пластика, пакеты, макулатуру (кроме фольгированной), гофрокартон.

Время, даты и места проведения акций:

4 декабря

с 11:00 до 12:00 Конева, 6 «Велес»

11 декабря

с 11:00 до 12:00 «ЭкоПарк» пл. Революции

18 декабря

с 11:00 до 12:00 «ЭкоПарк» пл. Чайковского;

с 14:00 до 15:00 Первомайская-Козленская «Велес»

25 декабря

с 11:00 до 12:00 Новгородская, 23 «Велес»

с 14:00 до 15:00 Ленинградская, 136 «Велес»

Волонтеры также напоминают, что каждый день круглосуточно можно сдать вторсырье на пункте по адресу: Вологда, Предтеченская, 87. Здесь можно сдать стекло, рассортированный по пакетам пластик, бытовую технику, металл и макулатуру.

