В Вологодской области 382 человека за сутки заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 382 случая коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 32 837 заболевших.

При этом в Вологодской области 343 человека выздоровело, тринадцать человек умерли. Такая статистика 1 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 90 489 пациентам. Большая часть из них — 80 133 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 590 человек.

Также согласно статистике, Вологодская область продолжает находиться на 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.