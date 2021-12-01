Выставка-инсталляция «Рубцовское Рождество» откроется в Вологде 3 декабря

01.12.2021 [Культура]

Камерная выставка-инсталляция «Рубцовское Рождество» откроется в вологодском музее «Литература. Искусство. Век ХХ» с 3 декабря.

– Какими были новогодние праздники 80 лет назад? И отмечал ли их Николай Рубцов? Выставка расскажет о непростом детстве поэта, о его любви к зиме, об особом отношении к этому времени года, которое родилось в селе Никольском. «Рубцовское Рождество» - символ рождения поэта, ведь именно в Никольском он начал писать свои стихи, – говорится в анонсе мероприятия.

В экспозиции будут представлены новогодние открытки, фотографии поэта, его варежки, рисунок Михаила Копьева и автограф одного из первых стихотворений Николая Рубцова «Скользят полозья детских санок».

Выставка дополнена воспоминаниями о детстве поэта. 

– Был он маленького роста, черноглазый и очень серьезный. Шла война, с одеждой было трудно, по росту и по размеру вообще невозможно было подобрать ее, и мы помогали малышам одеться поаккуратнее, что-то ушивали, подшивали. И что было характерно: Коля сам стремился выглядеть аккуратным и опрятным. Он никогда не ходил с оторванными пуговицами, длинные рукава пальто не болтались – он их обязательно подогнет, брюки на нем сидели ладно и аккуратно. Эта подтянутость его и серьезность вскоре проявилась и в учебе... - воспоминает Н. Васильева (Попова), которая вместе с Николаем Рубцовым воспитывались в детском доме.

Посетить выставку можно в музее «Литература. Искусство. Век ХХ» по адресу: Вологда, ул. Герцена, 36 с 10:00 до 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Возрастное ограничение: (6+).

Тэги: поэт Николай Рубцов, Рубцов, выставка, Рождество, новый закон

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