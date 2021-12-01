Два патриотических граффити появились в центре Вологды. Изображения космонавта Павла Беляева, летчика-аса Александра Клубова и юнармейца Анны Суматовой нарисовали на вентиляционной шахте в Октябрьском сквере.

Рисунки наносили в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы», которую проводит Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Суть акции – в крупных городах, в местах большой проходимости людей, на стенах зданий изображаются местные герои Великой Отечественной войны и отличившиеся юнармейцы.

– За 2020–2021 год граффити были нанесены в 22 городах России. Акция проходит в формате мастер-классов для юнармейцев от титулованных мастеров, занимающих высокие места на международных конкурсах стрит-арта, – сообщает молодежный центр «Содружество».

В Вологде для нанесения такого граффити выбрали вентиляционную шахту областного госпиталя для ветеранов войн, которая находится в Октябрьском сквере.

– На граффити изображены Герой Советского Союза Александр Фёдорович Клубов и отличившийся юнармеец г. Вологды Анна Суматова. На другой стороне вентиляционной шахты при поддержке Молодежного центра «ГОР.СОМ 35» вологодский художник Олег Иванов изобразил Героя Советского Союза, космонавта Павла Ивановича Беляева, – сообщили в «Содружестве».

Участница движения «Юнармия» Анна Суматова, изображенная на арт-объекте, прокомментировала данную акцию порталу Upinfo: