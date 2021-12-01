Два патриотических граффити появились в центре Вологды

01.12.2021 [Культура]

Два патриотических граффити появились в центре Вологды. Изображения космонавта Павла Беляева, летчика-аса Александра Клубова и юнармейца Анны Суматовой нарисовали на вентиляционной шахте в Октябрьском сквере.

Рисунки наносили в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы», которую проводит Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Суть акции – в крупных городах, в местах большой проходимости людей, на стенах зданий изображаются местные герои Великой Отечественной войны и отличившиеся юнармейцы.

– За 2020–2021 год граффити были нанесены в 22 городах России. Акция проходит в формате мастер-классов для юнармейцев от титулованных мастеров, занимающих высокие места на международных конкурсах стрит-арта, – сообщает молодежный центр «Содружество».               

В Вологде для нанесения такого граффити выбрали вентиляционную шахту областного госпиталя для ветеранов войн, которая находится в Октябрьском сквере. 

– На граффити изображены Герой Советского Союза Александр Фёдорович Клубов и отличившийся юнармеец г. Вологды Анна Суматова. На другой стороне вентиляционной шахты при поддержке Молодежного центра «ГОР.СОМ 35» вологодский художник Олег Иванов изобразил Героя Советского Союза, космонавта Павла Ивановича Беляева, – сообщили в «Содружестве».

Участница движения «Юнармия» Анна Суматова, изображенная на арт-объекте, прокомментировала данную акцию порталу Upinfo:

– Юнармейцы – наследники Победы. Мы помним и чтим историю наших героев. Надеюсь, своим примером я покажу ребятам, что в жизни нет ничего невозможного. Нужно только ставить правильные цели – «Юнармия» в этом здорово помогает.

Тэги: граффити, патриотизм, Беляев, Клубов, юнармейцы

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