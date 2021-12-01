Молодежка череповецкого «Алмаза» всухую переиграла московский «Спартак»

Хоккеисты череповецкого молодежного клуба «Алмаз» одержали уверенную победу над московским «Спартаком». Уже на четвертой минуте первого периода хозяева получили численное преимущество. Большинство «Спартака» осталось без реализации, так же, как и у «Алмаза», но в концовке первой двадцатиминутки. В целом в первом периоде команды так и не открыли счет встречи.

Второй период был более удачным для череповчан. Несмотря на нереализованное численное преимущество у хозяев, Ранель Вафин открыл счет для «Алмаза».

В третьем периоде гости показали, что приехали побеждать. Удаления были как у «Спартака», так и у «Алмаза» по ходу периода, но гости сумели увеличить разрыв в счете на 4 шайбы и довести встречу до победы 5:0. Для вратаря «Алмаза» Тимофея Королева этот матч, проведённый на ноль, стал первым в сезоне.