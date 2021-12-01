Молодежка череповецкого «Алмаза» всухую переиграла московский «Спартак»

01.12.2021 [Спорт]

Хоккеисты череповецкого молодежного клуба «Алмаз» одержали уверенную победу над московским «Спартаком». Уже на четвертой минуте первого периода хозяева получили численное преимущество. Большинство «Спартака» осталось без реализации, так же, как и у «Алмаза», но в концовке первой двадцатиминутки. В целом в первом периоде команды так и не открыли счет встречи.

Второй период был более удачным для череповчан. Несмотря на нереализованное численное преимущество у хозяев, Ранель Вафин открыл счет для «Алмаза».
В третьем периоде гости показали, что приехали побеждать. Удаления были как у «Спартака», так и у «Алмаза» по ходу периода, но гости сумели увеличить разрыв в счете на 4 шайбы и довести встречу до победы 5:0. Для вратаря «Алмаза» Тимофея Королева этот матч, проведённый на ноль, стал первым в сезоне.

«Начало игры складывалось тяжело, пока ребята вливались в игру. Первый период 0:0, присматривались, потом немного разыгрались, пошла игра, забили гол. Ребята, конечно, молодцы сегодня. Мы должны выигрывать, должны двигаться дальше, команда в этом году хорошая. Не имели права сегодня проигрывать, ребята меня услышали и все сделали для этого», — подвел итог встречи главный тренер «Алмаза» Андрей Шефер.

 

Тэги: хоккей, «Алмаз»

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