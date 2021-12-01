В Вологде мужчина пытался уйти из магазина в продаваемой одежде

01.12.2021 [Происшествия]

В Вологде задержан 21-летний житель Тотьмы, который пытался уйти из магазина в одежде, которая продавалась в торговой точке. Подозрительного гражданина заметил охранник, который обратил внимание на молодого человека, выходящего из примерочной в новой одежде.

Мужчина нажал кнопку тревожной сигнализации и по вызову в супермаркет прибыл наряд вневедомственной охраны.

«Как выяснили росгвардейцы, 21-летний житель Тотьмы в примерочной переоделся в кроссовки, толстовку и другие предметы одежды, выставленные на продажу. Сложив свое имущество в рюкзак, молодой человек проследовал к выходу, не заплатив за товар. Кроме того, стражи правопорядка установили, что тотьмич находится в розыске по подозрению в совершении аналогичных правонарушений», — пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

 

Тэги: кража, торговый центр

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