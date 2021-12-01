Череповчанка отдала мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

01.12.2021 [Происшествия]

В Череповце на уловку мошенников попалась 32-х летняя женщина. По накатанной для жуликов схеме, они позвонили потерпевшей и представились работниками одного из крупных банков. Под предлогом сомнительных операций по счету череповчанку убедили оформить кредит на 1 миллион 290 тысяч рублей, добавить к ним 200 тысяч собственных сбережений и перевести все деньги на несколько счетов. В результате почти 1,5 миллиона рублей исчезли в неизвестном направлении.

Тем временем в Вологде от потери денег местную жительницу спас сотрудник патрульно-постовой службы. Злоумышленники также убедили вологжанку оформить займ и перевести деньги на банковский счет.  

«В то время, когда женщина собиралась отправить очередную сумму мошенникам, ее действия прервал сотрудник патрульно-постовой службы полиции. Он предостерег жительницу областного центра от необдуманного поступка и помог сохранить 200 тысяч рублей», — рассказали в региональном УМВД.

 

Тэги: мошенники, обман

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