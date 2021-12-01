Предпринимателя из Вашкинского района будут судить за гибель рабочего при заготовке леса

В Вашкинском районе передано в суд уголовное дело, по которому местный предприниматель обвиняется в гибели рубщика сучьев.

Как установило следствие, 1 февраля этого года в лесу у деревни Малеево индивидуальный предприниматель заготавливал древесину. При этом он не организовал надлежащую охрану труда.

«Мужчина поручил рубку сучьев без заключения трудового договора 23-летнему местному жителю, не имевшему специальных навыков. В результате проявленной небрежности во время лесозаготовительных работ на рубщика сучьев упала ель, спиленная вальщиком леса и зависшая на других деревьях. От причиненной травмы головы пострадавший скончался при доставлении в медучреждение», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи наложили арест на технику предпринимателя общей стоимостью 1,8 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», завершено и передано в суд.

Санкция статьи предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.