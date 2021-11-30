Спортсмены из Череповца стали победителями легкоатлетических соревнований в Ярославле

30.11.2021 [Спорт]

Череповецкие спортсмены вернулись с медалями из Ярославля, где в минувшие выходные прошло «Открытие зимнего легкоатлетического сезона в помещении».

Легкоатлетический манеж «Ярославль» принял спортсменов из Ивановской, Владимирской, Вологодской, Московской, Архангельской, Костромской и Ярославской областей.

Воспитанники спортивной школы МАУ «Спортивный клуб Череповца» завоевали пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали: Алёна Соловьёва в беге на 60 метров, Фёдор Федотчев в беге на 600 метров, Дмитрий Красушкин в беге на 600 и на 300 метров, а также Оксана Антоненко в беге с барьерами на 60 метров.

Тэги: спорт, лёгкая атлетика
фото со страницы тренера Ольги Столбовой в соцсети

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