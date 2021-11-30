В Вологде с начала ноября проведено более 8500 проверок по нарушениям режима повышенной готовности

В областном центре с начала ноября проверено более 8500 объектов торговли и точек общепита на соблюдение режима повышенной готовности. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. По его словам, за нарушение масочного режима составлено 243 протокола, еще 17 нарушений выявлено по предъявлению QR-кодов. За этот же период проведен мониторинг на 640 единицах общественного транспорта.

Аналогичные проверки проводятся и в Череповце. В городе, как заявил мэр Череповца Вадим Германов, ежедневно работаю 7 мобильных групп из числа сотрудников полиции и представителей Роспотребнадзора. В городе еженедельно составляется более 100 протоколов за различные нарушения режима повышенной готовности.