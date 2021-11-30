Жителя Череповца оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление пенсионерки

30.11.2021 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк 43-летнего местного жителя к административной ответственности за оскорбление пенсионерки.

Инцидент произошёл у дома № 169 на проспекте Победы вечером 29 сентября 2021 года. Мужчина высказал в адрес потерпевшей Г. слова, которые оскорбили её честь и достоинство.

Г. пояснила, что в тот день на прогулке её собака породы гончая-лайка по кличке Бой укусила за ногу прохожего. Мужчина закричал, стал ругаться и она принесла ему извинения.

«Пес потянул ее в сторону, она стала его удерживать, а мужчина несколько раз сказал в ее адрес: „Стой ….! Куда побежала ….?“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Она также добавила, что всю жизнь проработала в детском саду и к ней всегда обращались по имени-отчеству, а выражения, которые позволил себе укушенный мужчина, её оскорбили.

Суд назначил череповчанину наказание в виде штрафа в три тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу. Информации о привлечении к ответственности пенсионерки в материалах дела нет.

Тэги: оскорбление, пенсионерка, укус, собака, штраф

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