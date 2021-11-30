Власти региона не намерены расширять действия QR-кодов и вводить более серьезные ограничения

В Вологодской области не будут расширять действия QR-кодов и вводить дополнительные ограничения в условиях пандемии. Первый заместитель губернатора области Антон Кольцов объяснил это тем, что в регионе наметилась положительная динамика в борьбе с коронавирусом.

«В Вологодской области наметилась положительная динамика в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Уже целую неделю уровень заболеваемости не превышает 400 человек в день, — пояснил Кольцов, — коэффициент распространения коронавируса на сегодня — 0,96. Это неплохие показатели».

При этом, по его словам, в области удалось нарастить темпы вакцинации. Еженедельно вакцинируется порядка 30 000 жителей региона. Благодаря увеличению количества вакцинированных, а также нерабочим дням в начале ноября и введению QR-кодов, по мнению Кольцова, удалось остановить рост распространения инфекции.

Как заявил первый заместитель губернатора области, на этой неделе в регионе свернут 130 коек в моногоспиталях. Освободившиеся места будут отданы для лечения больных ОРВИ.

Несмотря на положительную динамику в борьбе с инфекцией, режим готовности в Вологодской области продлен до 15 января 2022 года.