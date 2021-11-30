Невежество партнера стало причиной расставания больше половины россиян

Эксперты приложения для знакомств Mamba и сервис электронных и аудиокниг ЛитРес выяснили, насколько важно для любовных отношений духовное развитие партнера, какие книги должен прочитать идеальный партнер, и почему любовь к литературе может выгодно выделить человека среди миллионов других пользователей.

В ходе проведенного опроса выяснилось, что более 94% считают интеллектуальное и духовное развитие партнера важным условием для знакомства, а для 59% респондентов разный «культурный» уровень даже становился причиной разрыва.

Россияне в первую очередь хотели бы, чтобы из классической литературы их спутник был знаком с произведениями Михаила Булгакова, а из современных писателей — с творчеством Бориса Акунина.

Всего в исследовании приняли участие более 1600 человек. Респондентам предлагались как варианты ответов, так и возможность добавить свои. Среди участников опроса оказалось практически равное количество мужчин и женщин, в среднем от 21 до 45 лет.

Всего 6% респондентов ответили, что для них не важно духовное и интеллектуальное развитие партнера. Любовь к литературе считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары. Разный уровень духовного и интеллектуального развития служил причиной расставания для 59% участников опроса, 41% не сталкивались с подобной ситуацией.

Среди главных причин выбора начитанных избранников пользователи отметили богатый словарный запас и широкий кругозор (68%), интеллигентность, которая выражается в отличных манерах и развитом интеллекте (44%), способность критически мыслить (43%), уверенность в себе в виду высокой эрудиции (38%), хорошую память и отличную концентрацию внимания (30%), высокий уровень творческих и креативных способностей (26%). Также респонденты предпочитают партнеров, любящих литературу, потому что у них есть, чему научиться (20%), а 17% участников опроса считают, что их перспективы в карьере лучше, чем у тех, кто не интересуется книгами. Только 18% респондентов отметили, что вообще не обращают внимание на этот критерий.

На первом месте в топ-10 классических зарубежных и отечественных авторов, с творчеством которых, по мнению опрошенных, должен быть знаком будущий партнер, оказался русский писатель Михаил Булгаков, автор культовых романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и др. За него отдали голоса 51% респондентов. На втором месте — Александр Пушкин (47%) — гений русской литературы, всемирно известный поэт и прозаик. Третья строчка закрепилась за Федором Достоевским (43%), признанным одним из лучших романистов мирового значения, автором «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовы». Четвертая позиция принадлежит французскому классику приключенческой литературы Жюлю Верну (37%). Замыкает пятерку рейтинга выдающийся русский писатель и драматург Антон Чехов (36%). В топ-10 также вошли Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, Аркадий и Борис Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери.

Среди современных зарубежных и отечественных авторов россияне хотели бы, чтобы их партнер был знаком с творчеством Бориса Акунина (35%). На втором месте в топе литературных предпочтений потенциального избранника оказалось творчество создательницы самого известного волшебного мира Джоан Роулинг (30%), сочинившей сагу о Гарри Поттере. На третьем — бразильский поэт и прозаик Пауло Коэльо. Следом идут японский автор Харуки Мураками и один из самых загадочных российских авторов Виктор Пелевин. В топ-10 также вошли Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.