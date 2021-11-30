В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей

В Вологде продали землю, на которой в 2018 году незаконно снесли спорткомплекс «Труд». Имущество продано с аукциона банкротящегося ООО «Аудит» всего за 36,6 млн рублей.

ООО «Аудит», которому принадлежало снесенное здание, начало процедуру банкротства почти сразу после сноса. За незаконный снос здания суд оштрафовал ООО «Аудит» на 300 тысяч рублей. Ликвидатором выступил учредитель фирмы — Василий Анчуков.

Торги по продаже участка состоялись сегодня, 30 ноября. Аукцион выиграла Наталья Кравчук, зарегистрированная в Краснодарском крае. Она предложила за землю 36 685 500 рублей.

Начальная цена участка на торгах составляла — 3 305 000 рублей.

Торги по продаже участка проводило ООО «Троя», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Аудит» — улица Мира, 17, офис 210. Обе фирмы связаны с Василием Анчуковым. Ранее УФАС выявляло нарушения в торгах, которые проводило ООО «Троя». Тогда там фигурировало ООО «Новотек», с которым связан Василий Анчуков. Он же собственник банкротящегося аудита.

Ранее NewsVo писал, что «Труд» — это здание, обладающее признаками объекта культурного наследия, его снос запрещён. Однако в 2018 году оно было уничтожено. ООО «Аудит» заключило договор на снос с ООО «Аргос Трейд» и в течение двух дней, 29–30 сентября, спорткомплекс разрушили.

Что интересно, администрация города Вологды поддерживала снос «Труда». В частности, чиновники заявляли о том, что снос здания освободит место под кольцевую развязку у Октябрьского моста. Сам Василий Анчуков часто фигурирует на фото с мэром и губернатором, его жена Наталия Анчукова в сентябре 2019 года стала депутатом вологодской гордумы от «Единой России».